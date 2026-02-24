座椅子が100円、ゴルフクラブが1本300円。さらに驚異の「0円」コーナーも……。物価高騰が続くなか、今、リユース市場に大きな注目が集まっています。不要品を譲り合える無料掲示板サービス「ジモティー」が運営するリユースショップを取材しました。「宝探し感覚で…」ゴミ削減にも効果最近ちょっと過熱気味な、新1年生が入学に向けてランドセルを選ぶいわゆる“ラン活”ですが、リユースショップでたまたま状態の良い品を500円で