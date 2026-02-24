○経済統計・イベントなど ００：００米・製造業新規受注 １６：４５仏・企業景況感指数 ２３：００米・住宅価格指数 ２３：００米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ※日・閣議 ※米・２年物国債入札 ○決算発表・新規上場など ※東証グロース上場：イノバセル 出所：MINKABU PRESS