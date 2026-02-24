２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円６５銭前後と前週末と比べて４０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円２８銭前後と同４０銭程度のユーロ安・円高だった。 米連邦最高裁は２０日、トランプ関税の合憲性が争われた訴訟で、米国が各国・地域に課した相互関税などを違憲と判断した。これを受けてトランプ米大統領は世界各国に対し