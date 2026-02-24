２４日の東京株式市場は強弱観対立のなか売り買いが錯綜する展開が予想され、日経平均株価は続落する公算が大きそうだ。前週末の大幅安の反動で押し目買いの動きを誘発しそうだが、積極的にリバウンドを取りに行く動きは限られ、５万６０００円台半ばから後半で売り物をこなす展開か。前日の欧州株市場は高安まちまちながらドイツの主要株価指数であるＤＡＸは１％を上回る下げとなった。トランプ米大統領が打ち出す関税政策に対