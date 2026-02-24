『日本経済新聞』はこのほど、日本経済の長期低迷の影響を受け、円の総合的な実力を示す実質実効為替レート指数 が53年ぶりの低水準を記録し、円の購買力が持続的に低下していると報じました。これについて、中国国際問題研究院アジア太平洋研究所の特任研究員・項昊宇氏は、日本経済が直面する三つの課題を反映していると指摘しました。一つ目は、産業の構造的競争力の低下です。デジタル化や新エネルギーへの転換の遅れにより、