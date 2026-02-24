社会人野球の東京ガス・仲俣慎之輔内野手（24）は、新たな自分との出会いをこう表現した。「感覚が降ってきたんです」昨年11月。台湾で開催された「アジア・ウインター・ベースボール・リーグ」にJABA選抜の一員として参加した。3試合を消化して迎えた同19日。試合前のフリー打撃で打球を飛ばしまくるチームメートに、闘争心をかき立てられた。「オレも負けてられねー」何度か試しに、フォロースルーが背中に当たる