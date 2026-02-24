◇オープン戦阪神2―5日本ハム（2026年2月23日名護）エナジックスタジアム名護でのオープン戦試合前だった。前阪神OB会長の川藤幸三が日本ハム監督・新庄剛志に近づき、話し込んでいた。20分以上の長話だった。新庄が西日本短大付高からドラフト5位で阪神入りした1990年、川藤はコーチだった。36年前である。当時は27歳でトラ番キャップを任されていた。川藤41歳、新庄18歳だった。懐かしい。「えらい長いこと話したで