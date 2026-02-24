【ニューヨーク共同】週明け23日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比38銭円高ドル安の1ドル＝154円59〜69銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1780〜90ドル、182円37〜47銭。米長期金利が低下傾向となり、日米金利差の縮小が意識され円買いドル売りが優勢となった。トランプ米政権の関税政策を巡る先行き不透明感も、相対的に安全資産とされる円買いを促した。