ボートレース鳴門のプレミアムＧＩ「第２回スピードクイーンメモリアル」が２４日に開幕。各地で好レースタイムを叩き出した快速女子レーサーによる頂上決戦。各方面での活躍著しいボートレースの女神・福留光帆（２２）が今回、注目したポイントは?向上心?。武井莉里佳（２５＝兵庫）に熱いエールを送った。【舟は帆まかせ帆は風まかせ】皆さん、こんにちは。福留光帆です。「ＮＯＢＲＯＣＫＦＥＳ２０２６」で?一夜限りの