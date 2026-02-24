「結果」を求める声かけが重圧に…年中夢球氏が教えるメンタルの整え方好機で打席が回ってきた際、指導者の放つ一言が選手のパフォーマンスを左右することがある。期待を込めたつもりが、逆にチャンスを潰してはいないだろうか。「保護者と選手のベースボールメンタルコーチ」として活動する野球講演家・年中夢球（ねんじゅう・むきゅう）さんは、自身も指導者として失敗を重ねてきた経験から、心の野球の重要性を説く。メンタル