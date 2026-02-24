雑誌『GetNavi（ゲットナビ）』の4月号が発売。勝間和代さんの時間管理法などAIガジェットや最新家電を駆使した仕事術から、昨今注目されつつある「男の更年期」特集、声優/俳優 津田健次郎さんの”こだわりモノ”インタビューまで盛りだくさん。 【総力特集】取り入れるべき仕事モノ・真似したくなる仕事術〜モノとテクノロジーを駆使して成果を出し、QOLをアップする205の秘策〜 令和の仕事は根性論では遂げられない！