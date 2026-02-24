寒い日は続くけれど、少しずつ春を意識し始めるこの時季。どんな新しいアイテムを迎えるか迷っている人には【GU（ジーユー）】の「サーキュラースカート」がおすすめです。大人女性が取り入れやすいやや長めの丈感で、ふわっと広がる軽やかなシルエットが魅力。コーデにこなれ感をプラスしたい40・50代にとって「大本命スカート」になるかも。スタッフさんの着こなしも合わせてチェック