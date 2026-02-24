フェルミン・ロペスが強烈な一撃を決めたスペイン1部FCバルセロナは現地時間2月22日にラ・リーガ第25節でレバンテと対戦し、3-0で勝利した。スペイン代表MFフェルミン・ロペスが“ミサイル”級のゴラッソを決めて勝利に貢献した。本拠地カンプ・ノウにレバンテを迎えたバルセロナは前半4分に先制。さらに同32分にMFフレンキー・デヨングのゴールで突き放すなど優位に試合を進めた。そして後半36分、試合を決定づける一撃を決