◆米大リーグオープン戦ロッキーズ５―４ホワイトソックス（２３日・米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールド）３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの一員で、ホワイトソックスでプレーする村上宗隆内野手（２６）が２３日（日本時間２４日）、敵地のロッキーズとのオープン戦で「４番・ＤＨ」で先発出場。今オープン戦２度目のマルチ安打をマークした。２打席連続空