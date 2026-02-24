２００５年の日本テレビ系ドラマ「女王の教室」や０６年のＴＢＳ系「白夜行」で注目を集めた元人気子役が、３１歳の最新ショットをアップした。２３日までに自身のインスタグラムを更新し「人間はおもしろくて、わからなくて、愛おしい」と書き出したのは、女優の福田麻由子（３１）。３月に出演する舞台「ｎａｍｕ第二回公演『観測地』」の関係者を自身が取材したと明かし「わたしのｎｏｔｅにチームのみなさまのインタビュー