ロシアとウクライナの和平を巡りアメリカを交えた3カ国による次回の協議を、今週にも行う方向で準備を進めているとウクライナの高官が明らかにしました。【映像】3カ国協議の様子現地メディアによりますと、ウクライナ大統領府のブダノフ長官は23日、3カ国の当局者による協議を今週27日の前後に開催する方向で準備を進めていると述べたということです。3カ国協議は今年に入り3回、開催されましたが、捕虜交換などで合意した