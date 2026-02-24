歌手の島袋寛子が２２日付で自身のＳＮＳを更新。２１日に開催された「Ｍｒ．都市伝説関暁夫ライブｉｎ日本武道館２０２６」に出演したことを報告した。「うぉぉぉぉ！！！お会いできましたーＭｒ．都市伝説！関暁夫氏私は第二部に参加させていただきました！」と投稿。「初めてお会いできた関さんは愛いっぱいのお方でありました」とつづり、関とのツーショットを公開した。この投稿に「内容がとても濃かったですね！」