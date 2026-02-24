漫画『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』（『きみ愛』）がテレビアニメ化され、7月からテレビ朝日系列・BS朝日にて放送されることが発表された。主要キャラクターを務めるキャストとして、石川由依、斉藤壮馬が出演する。あわせて、メインビジュアル「溺愛の予感篇」およびティザーPVが公開された。【画像】腰を支える手が優しい…『きみ愛』原作者アニメ化お祝いイラスト本作は、漫画・水