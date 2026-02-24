元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、22日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。かまいたちに対しキレる一幕があった。この日、レギュラーの一茂とかまいたちの濱家隆一、山内健司の3人は東京・銀座で高級コーヒー店を訪れた。女性店員の説明を聞きつつ、メニュー表を見ていた一茂は、老眼のためか「僕、ほとんど見えてないんですよ」とぶっちゃけ告白しつつ、女性店員に対し「見えてるのはあなたのお顔だ