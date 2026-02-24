エバラ食品工業は業務用商品「e-Basic あの時の 醤油ラーメンスープ」を2月5日から発売した。基本のラーメンメニューから応用メニューまで幅広く使えるベーシックな味わいの業務用調味料「e-Basic ラーメンスープ」シリーズの新商品。従来品の使いやすさはそのままに、さらに高濃縮タイプにして新発売した。「あの時の 醤油ラーメンスープ」は、お湯で割るだけで「あの時」の昔ながらの味わいの醤油ラーメンスープを簡単に再