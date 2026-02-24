キッコーマンはLINE公式アカウントで会話型AIエージェントを活用したレシピ提案サービス「みつかる♪きょうのごはん」の提供を開始した。「みつかる♪きょうのごはん」は、キッコーマンの公式コーポレートキャラクターの「なあにちゃん」との自然な会話を通じて、レシピサイト「ホームクッキング」に掲載している9000以上のレシピから、使用者の要望に合わせて最適なレシピを提案するサービス。「きょうのごはん何つくろう？