ジャイアンツが１３日（日本時間）入団を発表した前ＤｅＮＡのローワン・ウィック投手（３３）に関し、今季はメジャー最低年俸の７８万ドル（約１億２０００万円）。これに来季のオプションで契約しない場合の解約金１０万ドルを合わせた８８万ドル（約１億３６００万円）が保証される、と２３日（同２４日）、情報サイト・ロースターリソースのジョン・ベッカー記者が自らのＸで伝えた。ウィックは２０２４、２５年のＤｅＮＡ