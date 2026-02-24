スティーヴン・キング原作『ミスト』（2007）がだ。新たに監督を務めるのは、『ドクター・スリープ』（2019）などのマイク・フラナガン。映画ファンの間で「胸糞映画の代表格」と語り継がれる作品が、再び映像化を果たす。 1980年発表の中編小説『霧』に基づく『ミスト』は、突如として街を覆った謎の“濃霧”が引き起こす恐怖のパニックを描いた作品。2007年にはフランク・ダラボン監督によって映画化を果たし