世界140の国と地域で放送され、日本でも熱いファンベースを築いたフランス発の大ヒットミステリードラマ「アストリッドとラファエル文書係の事件録」。愛される人気の背景には、“刑事バディもの”という王道フォーマットを踏襲しつつ、その枠を超えた“ヒューマンドラマ”に重きを置く作品性がある。幅広い層が楽しめると同時に、フランスドラマ初心者の入口としても最適な一作だ。 「J:COM STREAM」