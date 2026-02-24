メソポタミア文明・ハンムラビ法典碑（紀元前1750年ごろ）。石碑上部にはシャマシュ神（右）とバビロンのハンムラビ王の姿が彫られている。ルーブル美術館蔵＝ロイター 金利は「お金を借りる対価」として当たり前に思われますが、その起源は古代にさかのぼります。大麦や銀での取引、種もみの貸し借りなど、将来と現在の交換から自然に生まれました。宗教が禁じた時代を経て、いまは中央銀行が金利を政策手段として用い