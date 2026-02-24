猫好きのAさんは、ある日の仕事帰りにSNSで流れてきた痛々しい投稿に目を止めました。その内容は「愛猫の命を救いたい。難病の緊急手術に300万円が必要です」というものです。そこには、管につながれ苦しそうに横たわる子猫の写真と、飼い主の悲痛な叫びが綴られていました。【写真】年末ジャンボを8039人で共同購入3600万円の投資結果が衝撃！ 自身も猫を飼っているAさんは、これを他人事とは思えず「少しでも力になれれば」と