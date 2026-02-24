中国・広東省で1日に5件の森林火事が発生したことで当事者が処罰を受けた。中国メディアの澎湃新聞が22日に報じた。今月16日、梅州市大埔県の青溪鎮、茶陽鎮、高陂鎮、湖寮鎮、洲瑞鎮で相次いで5件の森林火災が発生した。午前11時16分、青溪鎮で村民が爆竹を鳴らした際、不注意により、山林火災を引き起こした。消火には3時間かかり、原因になったとされる江（ジアン）容疑者は法に基づき調査を受けている。午後3時ごろには茶陽鎮