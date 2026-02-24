中村悠平が五十嵐亮太氏の公式チャンネルに登場迫力満点だった。日米で23年の現役生活を送った五十嵐亮太氏が、自身のYouTubeチャンネル「イガちゃんねる」を更新。ヤクルト時代の同僚で野球日本代表「侍ジャパン」のメンバーでもある、中村悠平捕手が出演し、ドジャース・大谷翔平投手とバッテリーを組んだ2023年第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を振り返った。米国との決勝戦、マウンドに上がったのは大谷。