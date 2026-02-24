埼玉直結「新東京所沢線」開通も「渋滞悪化」の懸念？ 地元民の切実な声東京都清瀬市内で整備が進められていた都市計画道路「新東京所沢線」が、2026年2月14日15時に交通開放されました。この道路計画の実現により、都県境のボトルネック解消が期待されていますが、実際に利用する周辺住民やドライバーからは、喜びの声とともに、道路網の現状に対する鋭い指摘も寄せられています。【画像】東京-埼玉の「どこの道が開通？」画