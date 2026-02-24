中国の新興企業「DeepSeek（ディープシーク）」のロゴ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米新興企業アンソロピックは23日、同社が開発した対話型の生成人工知能（AI）「クロード」について、中国のAI開発企業が組織的に不正利用していたことが判明したと発表した。自社製品の性能を改良する狙いがあったとみられる。アンソロピックによると、不正使用に関与したのは新興AI企業「DeepSeek（ディープシーク）」など中国の3社