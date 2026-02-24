県外企業を呼び込んだ 神山町の取り組み ─人口減、少子高齢化の日本で地方創生は大きな課題です。福永さんの考えを聞かせて下さい。 福永日本は地方が今の状態のままで、東京だけが栄えたらいいかというとそうではありません。地方には地方のよさがあります。そこに人の流れをつくるなど、具体的な取組みが必要ですし、政府にも取組んでいただきたいところです。 我々は地元で企業を応援し、新たな事業に取