五輪初出場ながらフィギュア団体で銀メダル、男子個人で銅メダルを獲得した佐藤駿が２３日、自身のインスタグラムに新規投稿。選手村で撮影した日本フィギュアチームの集合写真などを公開した。今大会でチームワークの良さが光り、りくりゅうペアが金メダルを獲得するなど、個人＆団体で計６個のメダルを獲得。佐藤は「オリンピックでの思い出」と題し、ミラノ滞在中の日常や閉会式の写真などを投稿。その中にフィギュアチーム