日本相撲協会は２４日、大相撲春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）の新番付を発表した。初場所は新大関として２場所連続優勝を果たし、綱とりに挑む安青錦（安治川）が自己最高位となる東大関に置かれた。初場所はともに１０勝だった両横綱は、豊昇龍（立浪）が続いて東に位置する。東十両７枚目で３勝７敗５休だった栃大海（春日野）は西幕下筆頭に番付を下げた。名門の春日野部屋からは、１９３５年（昭和１０