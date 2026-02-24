【カイロ共同】米国務省は23日、在レバノン米大使館で緊急性の低い業務を担当する一部職員やその家族に国外退避を命じたと明らかにした。AP通信などが伝えた。治安情勢を考慮したとしている。イラン核協議を巡り、米国が軍事圧力を強めて地域情勢が緊迫する中、米国の関連施設などが攻撃を受ける事態を懸念しているとみられる。APによると、米政府は昨年6月のイラン核施設攻撃の前にもレバノンなど中東の一部の国から職員らを