24日午前7時34分ごろ、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三宅島近海で、震源の深さはおよそ120km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、千葉県の鴨川市、東京都の東京千代田区、神奈川県の厚木市です。【各地の震度詳細】■震度1□千葉県鴨川市□東