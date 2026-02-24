日本相撲協会は２４日、大相撲春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）の新番付を発表した。初場所は新大関として２場所連続優勝を果たし、綱とりに挑む安青錦（安治川）が自己最高位となる東大関に置かれた。初場所はともに１０勝だった両横綱は、豊昇龍（立浪）が続いて東に位置する。優勝決定戦で安青錦に敗れた熱海富士（伊勢ケ浜）が西小結に番付を上げた。同部屋からは、２０１５年７月場所の宝富士以来、現師