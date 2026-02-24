今回は、単身赴任中の夫が妻の不倫に気付いた話を紹介します。妻とビデオ通話をしていると…「大阪に転勤が決まりましたが、妻の仕事の都合もあり、単身赴任することにしたんです。単身赴任先でも妻と毎日LINEで連絡を取り合い、週末にはビデオ通話をしていたので、寂しさは感じませんでした。そんなある週末、いつものようにビデオ通話をしていたら、妻の背景に洗濯物が干してあるのが見えたのですが、すごく派手なストッキングが