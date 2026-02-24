ラ・リーガ 25/26の第25節 アラベスとジローナの試合が、2月24日05:00にメンディソローサにて行われた。 アラベスはカルレス・アレーニャ（MF）、ルーカス・ボイエ（FW）、トニ・マルティネス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ブライアン・ジル（MF）、イバン・マルティン（MF）らが先発に名を連ねた。 試