「BCNランキング」2026年2月9日〜15日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 9a 128GB(au)（Google）2位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）3位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）4位Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）5位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）6位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）7位G