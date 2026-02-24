米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は23日（日本時間24日）、カブスがドジャースからFAとなっていたマイケル・コンフォート外野手（32）とマイナー契約を結んだことについて解説した。メジャーキャンプ招待付きで、メジャーに残れた場合は年俸200万ドル（約3億1000万円）が支払われる内容となっている。また、成績に応じて出来高ボーナスも支払われる。コンフォートはMLB10年目を迎えるベテランでドラフト全体トップ1