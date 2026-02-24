King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がダブル主演する映画『鬼の花嫁』より、キャラクターポスター全5種と新場面写真が解禁された。【写真】玲夜（永瀬廉）の“花嫁”柚子（吉川愛）ら主要キャラクターのポスター本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の同名作（小説：クレハ／スターツ出版文庫 コミック：富樫じゅん／スターツ出版「noicomi」連載）を実写映画化した和風恋愛ファンタジー。