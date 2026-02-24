日本相撲協会は２４日、大相撲春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）の新番付を発表した。先場所東幕下１１枚目で６勝を挙げた炎鵬（伊勢ケ浜）は、東幕下４枚目に番付を上げた。脊髄損傷による７場所連続休場から復帰してからは、最も高い番付となった。炎鵬は先場所の七番相撲で、６戦全勝同士の一番に敗れて幕下優勝を逃した。６勝１敗で終え、関取復帰は春場所以降へ持ち越しとなっていた。幕下５枚目以内も復