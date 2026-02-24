女優の石田ゆり子（５６）のトレーニング中の姿に驚きの声が上がっている。２３日にインスタグラムで「トレーニング動画ばかりになってきた」と始め、「地味トレの極地、バランストレーニング。ペットボトルを乗せるってなかなか難しいのですが体の軸をちゃんと持って、ピシッと３０秒。みなさんぜひ一緒にやってみて」とつづって、膝の上にペットボトルを乗せて落とさずに３０秒キープし続ける様子をアップした。続けて「そ