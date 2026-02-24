ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉会式が行われ、熱戦に幕を下ろした。フィギュアスケートの団体、男子シングルでともに銀メダルを獲得した鍵山優真は日本時間23日、自身のインスタグラムに思い出の数々を投稿。その中の1枚にファンが歓喜していた。ともに出場した佐藤駿、三浦佳生らとイタリアで撮影した写真の数々を共有。競技場の外で撮ったとみられる、米国女子のアンバー・グレン