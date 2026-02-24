日本相撲協会は２４日、大相撲春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）の新番付を発表した。先場所十両だった栃大海（春日野）が幕下に陥落。今場所の春日野部屋は関取が不在となり、１９３５年夏場所から続いていた部屋の関取在位の記録が途絶えた。春日野部屋は１９２５年に元横綱・栃木山が出羽海部屋から独立して創設。横綱・栃錦、栃ノ海らを輩出した。先場所東十両７枚目の栃大海は、９日目の藤凌駕（藤島）戦