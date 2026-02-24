藤田譲瑠チマが移籍後初ゴールを決めたドイツ・ブンデスリーガのザンクトパウリは現地時間2月22日、リーグ第23節でブレーメンと対戦し、2-1で勝利した。この試合で日本代表MF藤田譲瑠チマが決勝ゴールを決め、「ついにきたな」「冷静なフィニッシュ」など注目を集めている。試合は後半25分、味方が右サイドを突破するとニアサイドにフォローしてきた藤田へマイナスのラストパスが渡る。ワンタッチでのシュートにはタイミングが