ダッシュボード・コンフェッショナルのドラマー、クリス・カムラダが、バンドの脱退を発表した。2017年に同バンドに加入したカムラダ自らが、インスタグラムへの投稿で明かした。 【写真】脱退を明らかにしたクリス・カムラダ カムラダは、クリス・キャラバをはじめとするメンバーやスタッフへの感謝の気持ちをこう綴っている。「素晴らしい活動を経て、ダッシュボード・コンフェッショナルと別々の