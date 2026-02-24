期待の06年度生まれの選手たちは百年構想リーグで飛躍を目指す2026年夏のシーズン移行前の特別大会・Jリーグ百年構想リーグは開幕3戦を消化。J1のEASTは東京ヴェルディが首位、柏レイソルが最下位という予想外の展開になっている。WEATではAFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）参戦中のサンフレッチェ広島が首位に立っており、順当なスタートと見ていいのではないか。一方、J2・J3に目を向けると、EAST-Aのベガルタ仙台