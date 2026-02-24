昨年末を基準に、日本人112人が戸籍上の本籍地を独島（ドクト、日本名・竹島）として届け出ていることが分かった。読売新聞が23日、報じた。 これは日本政府発表基準の2005年末（26人）と比較して約4.3倍に増加した数値だ。日本国内の極右勢力を中心に展開された「本籍地の転籍運動」が影響を及ぼしたものと分析される。 同紙によると、島根県隠岐の島町の集計結果、竹島（日本が主張する独島の名称）を本籍として届け出た日本人は