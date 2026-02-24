『「いきたくない」もわるくない？』（吉田田タカシ 著）吉田田タカシさんの初の著書『「いきたくない」もわるくない？』は、子どもの不登校についての新しい取り組み「トーキョーコーヒー」について、そのコンセプトや活動内容を具体的に紹介する本だ。トーキョーコーヒーとは、2022年に設立され、現在は全国400以上の拠点を擁し、昨年グッドデザイン賞も受賞した注目のムーブメント。吉田田さんは、その発案者であり、代表であ